Пристава в Сочи подозревают в превышении полномочий

Следственный отдел по Центральному району Сочи краевого СКР возбудил уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава Хостинского районного отдела УФССП по краю. Исполнитель подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Как сообщили в следственном комитете, в производстве у судебного пристава находилось семь исполнительных производств в отношении 62-летнего местного жителя. Общая сумма, подлежащая взысканию, превысила 5,2 млн руб. Однако женщина отменила запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля должника стоимостью свыше 3 млн руб. Мужчина смог переоформить машину на своего сына, что сделало невозможным обращение взыскания на данное имущество и погашение задолженности.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, еще одного бывшего судебного пристава Сочи накануне осудили к штрафу в 1,4 млн руб. за получение взятки в особо крупном размере и попустительство по службе.

Дмитрий Михеенко