ГИК разобрал новую серию жалоб на отказы в регистрации

Городская избирательная комиссия Петербурга разобрала жалобы 43 кандидатов в муниципальные депутаты, которые просили отменить отказы в регистрации десяти ИКМО.

Обращения девяти кандидатов оставили без удовлетворения: незарегистрированными остались выдвиженцы из МО «Введенский», «Звездного», «Пулковского меридиана» и из «Гагаринского». Горизбирком счел, что нарушения в их документах достаточно существенны.

Кроме того, решением ГИК 18 человек зарегистрировали прямо в зале заседаний. Известно, что 13 из них были кандидатами в муниципалитет «Академическое». Также был один человек из «Коломны» и по два из МО «Шувалово-Озерки» и «Московской заставы».

Остальную часть обращений направили на пересмотр, доверившись избиркомам на местах. Их решения отменили и предложили им принять противоположные. Речь идет о муниципалитетах «Сосновское», «Сампсониевское», «Коломна» и «Пулковский меридиан».

Олег Дилимбетов