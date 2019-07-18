Промышленным предприятиям Петербурга выделят 200 млн рублей на технологическое перевооружение

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление, регламентирующее предоставление субсидий промышленным предприятиям города, работающим в рамках программы «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге». Из городского бюджета на эти цели им будет выделено 200 млн рублей. Максимальный размер помощи для одного юрлица составит 10 млн руб., сообщили в пресс-службе Смольного.

В 2018 году такие субсидии были предоставлены 29 организациям на приобретение 308 единиц техники.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в 2020 году в Петербурге заработает новый механизм стимулирования инвестиционной деятельности предприятий. В настоящий момент городской комитет по экономической политике и стратегическому планированию готовит законопроект, предусматривающий введение в Петербурге инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций.