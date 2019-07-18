В Петербурге заработает новый механизм стимулирования инвестиционной деятельности предприятий

В 2020 году в Петербурге должен заработать новый механизм стимулирования инвестиционной деятельности предприятий. В настоящий момент готовится законопроект, предусматривающий введение в городе инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, сообщили в комитете по экономической политике и стратегическому планированию Смольного.

Напомним, что с 1 января 2019 года вступили в силу положения Федерального закона №302-ФЗ, согласно которым регионы могут устанавливать пониженные ставки по налогу на прибыль организаций только в отношении отдельных категорий налогоплательщиков, определенных Налоговым кодексом РФ.

Разрабатываемый КЭПиСП документ ориентирован на предприятия обрабатывающей промышленности. Предполагается, что введение инвестиционного налогового вычета создаст для них дополнительные стимулы к проведению модернизации и технологическому перевооружению основных фондов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Ленобласти предложили петербургским коллегам синхронизировать налоговые льготы для региональных инвестиционных проектов. Преференции включают в себя снижение вдвое ставки по налогу на прибыль для компаний, вложивших в новые проекты от 50 млн рублей.