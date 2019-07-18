К производственному активу сына Олега Бетина снова подан банкротный иск

Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству заявление о банкротстве в отношении завода крупнопанельного домостроения ООО «ДСК-Тамбов» Вячеслава Бетина (сын экс-главы региона Олега Бетина). Как следует из картотеки суда, банкротство предприятия инициировало региональное УФНС из-за долга 3,9 млн руб. В 2018 году «ДСК-Тамбов» во второй раз за последние два года избежал банкротства, расплатившись с долгом перед челябинским ООО «Стройдеталь». Ранее, в 2017 году, областной арбитраж уже рассматривал заявление о банкротстве «ДСК-Тамбов», и тогда истцом выступала налоговая служба из-за задолженности в 9,5 млн руб. Суд прекратил производство по делу в ноябре прошлого года, отказав во введении наблюдения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО "ДСК-Тамбов" зарегистрировано в июне 2013 года. Гендиректор — Сергей Пахомов, единственный владелец — Вячеслав Бетин. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Находится в залоге у ПАО «Сбербанк» до 2020 года по договору кредитования от 2014 года. По данным финансовой отчетности предприятия, его выручка в 2017 году составила 84,1 млн руб., чистый убыток — 51 млн руб.

Подробнее о сложностях на предприятии в материале ''Ъ-Черноземье'' «Тамбовский ДСК отпускает долги».

Ирина Лобанова