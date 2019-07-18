Хирургические лица

Первое в своем роде исследование, проведенное врачами в медицинском центре Университета Джорджтауна (Вашингтон, США), показало, что, если мужчина обращается к пластическому хирургу и делает операцию, после нее его внешность воспринимается обществом как более привлекательная, а сам мужчина видится более благонадежным.

Пластическая хирургия дает мужчинам столько же, сколько и женщинам, утверждают исследователи: люди находят в новом облике больше того, что может им понравиться. Однако ученые не выявили какого-либо заметного влияния на восприятие гендера маскулинность, в то время как схожее исследование от 2015 года, проведенное на материале женщин, обнаружило значительное повышение рейтингов фемининности у косметически модифицированных женщин.

«Полученные нами данные указывают на то, что и женщины, и мужчины, прошедшие операции на лице, могут ощутить не только повышение собственной привлекательности, но и прочие положительные изменения в восприятии их персоны обществом»,— рассказывает доктор Майкл Райли, один из руководителей исследования, практикующий пластический и реконструктивный хирург и профессор джорджтаунской школы медицины.

За последние годы американский рынок пластической хирургии пережил гендерные изменения. Теперь доля мужчин среди пациентов составляет 15-20%. Многие предпочитаемые мужчинами косметические изменения внешности обратны тем, какие ценят женщины. Например, считается, что привлекательны такие черты мужского лица, как выдающиеся скулы, квадратная челюсть, выступающий подбородок, в то время как женские черты — округлые щеки, более мягкие контуры, широкая улыбка и огромные, широкие глаза. Одной из задач исследования было проверить, верны ли эти кажущиеся устоявшимися положения.

24 мужчины, прошедшие пластические операции у одного из двух хирургов — у доктора Райли или у его коллеги и соавтора доктора Стивена Дэвидсона,— дали согласие на использование своих фотографий (до и после операции) в исследовательских целях. Из этих фотографий были составлены шесть опросников — по четыре фотографии до и после хирургического вмешательства, при этом ни один из опросников не включал обе фотографии одного и того же мужчины. Затем 150 человек, которым рассказывали о целях исследования, разглядывали эти фотографии и оценивали свое восприятие личных особенностей каждого из мужчин (агрессивность, экстравертность, симпатичность, склонность к риску, общительность, надежность), а также общую привлекательность и маскулинность.

Мужчинам делали одну или несколько таких операций, как подтяжка верхних век (верхняя блефаропластика), уменьшение нижних век (нижняя блефаропластика), подтяжка лица, бровей, шеи, изменение формы носа (ринопластика) или подбородка. Операции мужчины оплачивали сами.

Оказалось, что увеличение подбородка было единственной процедурой, которая не повлияла ни на воспринимаемую привлекательность, ни на маскулинность, ни на общее восприятие личности. Возможно, это связано с тем, что именно эту операцию делали небольшому числу пациентов. Другие же процедуры показали следующие изменения в восприятии человека: подтяжка верхних век — повышение привлекательности и благонадежности, нижних век — сниженная склонность к риску, подтяжка бровей — повышенное восприятие экстравертности и склонности к риску, подтяжка лица — повышение привлекательности и благонадежности, подтяжка шеи — повышенные экстравертность и маскулинность, изменение формы носа — повышение привлекательности.

Петр Харатьян

Источник https://jamanetwork.com/journals/jamafacialplasticsurgery/article-abstract/2737367