Пористый универсал-очиститель

Сотрудник Самарского государственного технического университета и его иностранные коллеги разработали пористый материал, который можно применять и в бытовых целях — например, при фильтрации воды,— и чтобы избавиться от последствий техногенных аварий. Работа поддержана Президентской программой исследовательских проектов Российского научного фонда.
Чтобы упростить синтез новых полимерных соединений, ученые должны следовать определенным правилам: они помогают точнее отбирать из уже известных материалов те, что обладают требуемыми свойствами. Например, с помощью этих правил можно создать органические материалы с большими порами и адаптировать под окружающие условия. Они смогут «настраивать» свою поглощающую способность и избирательность. Такие материалы сильно повысят качество жизни людей, а также улучшат экологичность, экономичность и технологичность предприятий. Их можно будет использовать для ликвидации последствий техногенных аварий, в быту и промышленной безопасности, в том числе в фильтрах и системах оповещения при угрозе отравления дома и рабочей зоны. Кроме того, используя такие материалы, возможно контролировать качество воды и продуктов питания.
«Мы на основании правил из нашей базы данных предсказали существование серии новых разнообразных по строению органических монокристаллов. После этого была исследована их структура и настроены требуемые свойства: высокая упорядоченность, нерастворимость, большая емкость для поглощения растворителя и молекул йода с обратимым набуханием и пятикратным увеличением объема кристалла»,— рассказал один из авторов статьи, Евгений Александров. Он руководитель проекта, кандидат химических наук, заведующий лабораторией синтеза новых кристаллических материалов Самарского государственного технического университета.
Йод в виде свободного вещества токсичен: его смертельная доза составляет всего 3 грамма. Он вызывает поражение почек и сердечно-сосудистой системы. Существует радиоактивный йод-131, который особенно опасен для человека, поскольку накапливается в щитовидной железе и вызывает ее поражение. Поэтому важно контролировать содержание элемента в воде и воздухе.
В смоделированных в СамГТУ и синтезированных в Дартмутском колледже (США) пористых органических каркасах молекулы «скреплены» между собой с помощью водородных связей, что делает структуру устойчивой в упорядоченном (кристаллическом) состоянии. Так как водородные связи не самые прочные, кристаллы могут растворяться в воде, поэтому соединение нельзя использовать для ее фильтрации. Авторы решили изучить возможность соединения этих же атомов друг с другом с помощью более прочных связей — в составе гибких сшивок на основе серы. При этом сохраняется исходный порядок упаковки и пористость. Подобные сшивки, например, используются в производстве резины из каучука. Они обладают необходимой прочностью и гибкостью и способны выступать в роли молекулярных пружин. Такая структура может обратимо вытягиваться и сжиматься с многократным изменением размеров.
Исследователи подсчитали, что общее число комбинаций упорядоченного связывания — 2225 с использованием 68 мостиков (сшивок), если учитывать только длину мостиков. Но из этого многообразия нетрудно образовать лишь 17 вариантов. Остальные оказались невозможными из-за размеров и форм пор и каналов в исходной структуре. При дальнейшем отборе выяснилось, что всего четыре из 17 сшитых структур обладают нужными свойствами. Они могут поглощать и обратно выделять йод и при этом увеличиваться в размерах более чем в два раза, сохраняя свою структуру.
Получить органические каркасы с кристаллической структурой и заданными строением и свойствами очень сложно, поэтому результаты работы важны для последующих исследований. На их основе можно будет разработать достаточно гибкие и пористые соединения, которые найдут широкое применение в промышленности и быту.
По материалам Journal of the American Chemical Society
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