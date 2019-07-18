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ММК модернизировал корпоративную информационную систему (КИС ПАО «ММК»)

Магнитогорский металлургический комбинат успешно завершил второй этап масштабного проекта «Миграция КИС ПАО «ММК» на новую версию Oracle e-Business Suite и внедрение Oracle e-Business Suite v.12 в Группе.


ММК объявляет о вводе в промышленную эксплуатацию с 19.07.2019 корпоративной информационной системы на базе Oracle e-Business Suite v.12

Проект реализован в рамках концепции «Индустрия 4.0» и предусматривает интеграцию информационных потоков компании на базе единой информационной системы, что способствует повышению эффективности бизнеса Группы.

С 01.07.2019 началась опытно-промышленная эксплуатация корпоративной информационной системы на базе Oracle e-Business Suite v.12 ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «ОСК».

В планах компании внедрение информационной системы в машиностроительном подразделении Группы ММК – ООО «Механоремонтный комплекс» и ряде других компаний.

В корпоративной информационной системе ММК не только отражаются результаты финансово-хозяйственной деятельности компании, но и оперативно отслеживается вся технологическая цепочка производства, состояние работы всех крупных станов и агрегатов, простои и ремонты оборудования. Это позволяет менеджерам принимать наиболее эффективные управленческие решения на основе единого источника информации.

Руководитель проекта – директор по экономике ПАО «ММК» Андрей Еремин. В течение 2018–2019 годов команда проекта, объединяющая специалистов ПАО «ММК», ОАО «ММК-МЕТИЗ», ООО «ОСК», ООО «ММК-Учетный центр», ООО «ММК-Информсервис», «ООО «ММК-ПРАВО» и ООО «МРК», провела совместно с консультантами компании Oracle большую работу по миграции на новую информационную систему, её настройке, конвертации данных и по обучению пользователей.

Внедрение КИС позволило оптимизировать и унифицировать ряд бизнес-процессов Группы ММК. Оптимизация затронула процессы управления производством (непрерывным и дискретным), запасами, ремонтами, закупками (включая электронную торговую площадку), финансами, персоналом (включая расчет заработной платы), заказами и продажами. Благодаря интеграции сквозных информационных потоков появилась возможность моделировать бизнес-процессы предприятия и лучше прогнозировать результаты его деятельности. Удалось существенно сократить количество старых кастомизаций и внедрить множество улучшений, повышающих операционную эффективность компании.

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