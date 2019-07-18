Путин встретится с главным исполнительным директором Shell

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин планирует встретиться с главным исполнительным директором компании Royal Dutch Shell Беном ван Берденом в Санкт-Петербурге 18 июля. «Встреча планируется»,— приводит слова господина Ушакова ТАСС.

Напомним, Shell является одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую нефтегазовую отрасль. Компания участвует в разработке Сахалинского шельфа, а также месторождений Салымской группы в ХМАО. На Петербургском международном экономическом форуме-2019 Shell и испанская Repsol подписали соглашение о намерениях по созданию СП для освоения неразведанных Лескинского и Пухуцяяхского участков на Гыдане.

О том, какие активы интересны концерну,— в интервью с председателем Shell в России Седериком Кремерсом.