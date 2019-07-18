Ущерб авиакомпании от попытки угона самолета в ХМАО превысил 2 млн рублей

Попытка угона самолета «Аэрофлота», летевшего из Сургута в Москву в январе этого года, причинила авиакомпании ущерб на 2 млн руб. Об этом сообщил руководитель представительства авиакомпании в Екатеринбурге Антон Муска во время рассмотрения уголовного дела 41-летнего жителя Сургута Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне (ч.2 ст.211 УК РФ).

«В связи с вынужденной посадкой авиакомпании "Аэрофлот" был причинен ущерб 2,1 млн руб. и $4 тыс. Это вынужденная посадка в Ханты-Мансийске плюс простой воздушного судна, лизинговый простой, наземное обслуживание и направление дополнительного резервного воздушного судна»,— рассказал он (цитата по ТАСС). Гражданский иск к обвиняемому также направила жительница Нефтеюганска Татьяна Воронянская, которая требует 10,7 тыс. руб. за позднее прибытие в Москву. «22 января я вылетела из Сургута в Москву для поездки на Мальдивы <…> Примерно через 30 минут после взлета самолет изменил направление и совершил посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. <…> Я потеряла фактически день проживания на Мальдивах, поэтому сумма ущерба именно такова»,— сообщила она.

В середине июня психиатрическая судебная экспертиза признала Павла Шаповалова невменяемым. Попытка угона самолета произошла 22 января. Павел Шаповалов во время рейса в Москву потребовал поменять курс и направить самолет в Афганистан. Он сказал, что у него есть оружие и он готов его применить в отношении экипажа и пассажиров. Мужчине предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия). 23 января его арестовали на два месяца. В середине мая суд продлил арест с переводом в психиатрическую клинику.

Подробнее о попытке угона читайте в публикации “Ъ” «Пьяный пассажир не долетел до Афганистана»