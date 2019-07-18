«Транснефть» сообщила о возобновлении прокачки нефти на Антипинском НПЗ

Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) возобновил прокачку нефти. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Транснефть», прокачка началась в 2:00.

Накануне о том, что Антипинский НПЗ возобновит работу сообщал официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин. До этого газета «Ведомости» писала, что новые собственники НПЗ намерены запустить его по давальческой схеме с 20 июля.

Напомним, Антипинский НПЗ был остановлен из-за нехватки оборотных средств для покупки нефти. В мае Антипинский НПЗ подал заявление в суд о признании организации банкротом после того, как его активы ($225 млн) были заморожены из-за иска VTB Commodities Trading. В начале июня стало известно, что совместное предприятие азербайджанской SOCAR (60%) и Сбербанка (40%) «Сокар энергоресурс» купило кипрскую структуру Vikay Industrial, за счет чего получило 80% акций АО «Антипинский НПЗ».

Подробнее — в публикации “Ъ” «SOCAR вошла в капитал Антипинского НПЗ».