Прокатная десятка

18 июля в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых ремейк «Короля Льва», франко-бельгийский триллер «Соблазн», хоррор «Солнцестояние» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.
Кинокритик Юлия Шагельман: «“Короля Льва”, переработку одного из самых успешных (три «Золотых глобуса» и один «Оскар») и самых любимых диснеевских мультфильмов, в отличие от предшественников, уже нельзя назвать игровым (live-action) фильмом. Он снят в суперсовременной технике, которая еще и названия толком не получила, и за неимением лучшего называется фотореалистичной компьютерной графикой. Все африканские пейзажи, на фоне которых происходит действие, были воссозданы в виртуальной реальности, и съемочная группа работала, надев специальные шлемы. В результате джунгли, водопады, горы и просторы саванны выглядят даже лучше, чем настоящие».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Фотоохота на львов»
Кинокритик Василий Степанов: «В “Солнцестоянии”, главные события которого разворачиваются в антураже шведских белых ночей, одним из главных героев фильма становится свет. Наверное, это самый солнечный хоррор в истории кино: зелень — внизу, голубое небо — над головой и золотое сияние — вокруг. Все просто и ясно, все предопределено. В этой ясности по определению таится ужас, и режиссер только помогает зрителю его увидеть».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Расчленение с природой»
Кинокритик Василий Степанов: «Джармуш предпочел высокой поэзии суровую прозу жизни с переходом в социальную критику и чистейшую сатиру. В его новом фильме достается и презренным сторонникам нынешней вашингтонской администрации, и ненавистным медиа (выпуски новостей — отдельная хохма), и тем, кто их смотрит по телевизору, и молодежи, которая жадно присосалась к вай-фаю, и потребительской культуре. Вне критики для Джармуша остается, пожалуй, только буквально неземная андрогинная Тильда Суинтон, неслучайно в одном из последних интервью Джармуш назвал ее своей королевой».
Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Смерть без работы» и «Оживание хуже смерти»
Кинокритик Василий Степанов: «Главный арт-фильм года, получивший “Золотую пальмовую ветвь” в Канне. Виртуозно тасуя жанры, Пон Чун Хо с раздражающей прямотой формулирует самые невыносимые вопросы о жизни человека в постиндустриальном мире».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Оптимизация всей семьи»
Интервью с режиссером Пон Чун Хо — в материале «Огонька»
Кинокритик Юлия Шагельман: «Авторы новой “Истории игрушек” прекрасно отдавали себе отчет, что смотреть ее будут не только ребятишки, но и (возможно, в первую очередь) те, кто в прямом смысле вырос на первых трех мультфильмах. Поэтому четвертая часть вышла самой взрослой из всех. Пока дети будут с удовольствием следить за приключениями, погонями и прыжками через пропасти магазинных проходов, зрителям 18+ предстоит задуматься о таких вопросах, как конфликт между чувством и долгом, природа любви, забота и привязанность (которая у некоторых персонажей принимает почти болезненные формы), осознание своего места в мире. Фильм динамичный и смешной, в нем много действия, отличных шуток, отсылок к поп-культуре, но за всеми ними нет-нет да и мелькнет фирменная пиксаровская печаль».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Впали во взрослость»