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Фото: B-Reel Films; Square Peg

Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 20–21 июля

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18 июля в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых ремейк «Короля Льва», франко-бельгийский триллер «Соблазн», хоррор «Солнцестояние» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.


Король Лев
Солнцестояние
Соблазн
Мертвые не умирают
Анна
Али, рули!
Человек-паук: Вдали от дома
Паразиты
Проклятие Аннабель 3
История игрушек 4
Король Лев (The Lion King, 2019)

Король Лев

Режиссер: Джон Фавро
В ролях: анимационный, семейный, приключения / США / 118 мин.
Слоган: «Король вернулся»
В прокате: с 18 июля

Кинокритик Юлия Шагельман: «“Короля Льва”, переработку одного из самых успешных (три «Золотых глобуса» и один «Оскар») и самых любимых диснеевских мультфильмов, в отличие от предшественников, уже нельзя назвать игровым (live-action) фильмом. Он снят в суперсовременной технике, которая еще и названия толком не получила, и за неимением лучшего называется фотореалистичной компьютерной графикой. Все африканские пейзажи, на фоне которых происходит действие, были воссозданы в виртуальной реальности, и съемочная группа работала, надев специальные шлемы. В результате джунгли, водопады, горы и просторы саванны выглядят даже лучше, чем настоящие».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Фотоохота на львов»

Солнцестояние (Midsommar, 2019)

Солнцестояние

Режиссер: Ари Астер
В ролях: Флоренс Пью, Джейк Рейнор, Уилл Поултер
Жанр: хоррор, триллер, драма / США / 147 мин.
Слоган: «Вековая тьма пробудится»
В прокате: с 18 июля

Кинокритик Василий Степанов: «В “Солнцестоянии”, главные события которого разворачиваются в антураже шведских белых ночей, одним из главных героев фильма становится свет. Наверное, это самый солнечный хоррор в истории кино: зелень — внизу, голубое небо — над головой и золотое сияние — вокруг. Все просто и ясно, все предопределено. В этой ясности по определению таится ужас, и режиссер только помогает зрителю его увидеть».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Расчленение с природой»

Соблазн (Sibyl, 2019)

Соблазн

Режиссер: Жюстин Трие
В ролях: Виржини Эфира, Адель Экзаркопулос, Гаспар Ульель
Жанр: триллер, драма / Франция, Бельгия / 100 мин.
В прокате: с 18 июля
Обзор “Ъ-Weekend”: «Фильм Жюстин Трие, участвовавший в основном конкурсе Каннского фестиваля, рассказывает о психоаналитике Сибил (Виржини Эфира), отказавшейся от практики ради работы над книгой. Но книга не пишется, а ее уединение внезапно нарушает нуждающаяся в помощи незнакомка (Адель Экзаркопулос). Сибил начинает сеансы сначала с ней (впоследствии выясняется, что она актриса), затем c ее партнером по съемочной площадке (от которого она забеременела) и, наконец, с любовницей партнера (которая оказывается режиссером фильма). Погружение в этот тяжелый случай помогает героине преодолеть страх чистого листа, но необратимо рушит ее собственную психику».
Мертвые не умирают (The Dead Don't Die, 2019)

Мертвые не умирают

Режиссер: Джим Джармуш
В ролях: Билл Мюррей, Адам Драйвер, Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Игги Поп
Жанр: хоррор, комедия / США, Швеция / 104 мин.
В прокате: с 11 июля

Кинокритик Василий Степанов: «Джармуш предпочел высокой поэзии суровую прозу жизни с переходом в социальную критику и чистейшую сатиру. В его новом фильме достается и презренным сторонникам нынешней вашингтонской администрации, и ненавистным медиа (выпуски новостей — отдельная хохма), и тем, кто их смотрит по телевизору, и молодежи, которая жадно присосалась к вай-фаю, и потребительской культуре. Вне критики для Джармуша остается, пожалуй, только буквально неземная андрогинная Тильда Суинтон, неслучайно в одном из последних интервью Джармуш назвал ее своей королевой».

Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Смерть без работы» и «Оживание хуже смерти»

Анна (Anna, 2019)

Анна

Режиссер: Люк Бессон
В ролях: Саша Лусс, Люк Эванс, Киллиан Мерфи, Хелен Миррен, Александр Петров
Жанр: боевик, триллер / Франция, США / 119 мин.
Слоган: «Никогда не делай оружие мишенью»
В прокате: с 11 июля
Обзор “Ъ-Weekend”: «Очередной блокбастер Люка Бессона, идеолога "европейского Голливуда", на этот раз — про новую взрывную блондинку в исполнении российской модели Саши Лусс (чтобы снять ее в главной роли, Бессон даже отправил Лусс подучиться мастерству в киношколе). Поскольку часть действия происходит в России, на втором плане засветились некоторые российские актеры (разумеется, не обошлось без Александра Петрова). Героиня — профессиональная убийца, которая без конца переодевается и эффектно уничтожает добрую сотню мужчин».
Али, рули! (Stuber, 2019)

Али, рули!

Режиссер: Майкл Даус
В ролях: Кумэйл Нанджиани, Дейв Батиста
Жанр: комедия, криминальный / США / 93 мин.
Слоган: «Поездка на пять звезд»
В прокате: с 11 июля
Обзор “Ъ-Weekend”: «К субтильному и боязливому водителю Uber подсаживается дуболом-полицейский, и диспропорциональная парочка отправляется в поездку по Лос-Анджелесу с перестрелками, переворачивающимися машинами и в меру тупыми шутками. Типичный летний комедийный боевик, словно бы спрашивающий: "Что вы вообще делаете в кинотеатре?", сюжет которого напоминает и "Такси", и "Соучастника", а дуэт Кумэйла Нанджиани и Дейва Батисты отсылает к "Близнецам" с Дэнни Де Вито и Арнольдом Шварценеггером — но сравнения с ними, конечно, не выдерживает».
Человек-паук: Вдали от дома (Spider-Man: Far from Home, 2019)

Человек-паук: Вдали от дома

Режиссер: Джон Уоттс
В ролях: Том Холланд, Джейк Джилленхол, Зендея, Джон Фавро
Жанр: фантастика, боевик, приключения / США / 129 мин.
В прокате: с 4 июля
Обзор “Ъ-Weekend”: «Действие второго фильма о Человеке-пауке в исполнении Тома Холланда (и 23-го фильма киновселенной Marvel) разворачивается после четвертых “Мстителей”: Питер Паркер скучает по своему наставнику Тони Старку, расправляется со злоумышленниками почти на автомате и мечтает о поездке на каникулы в Европу со своими друзьями. Вместо отдыха супергерою-арахноиду предстоит сразиться с гигантскими элементалями, прибывшими из параллельной вселенной, чтобы разрушить нашу».
Паразиты (Gisaengchung, 2019)

Паразиты

Режиссер: Пон Чун Хо
В ролях: Сон Кан Хо, Ли Сон Гюн, Чо Ё Джон
Жанр: драма, комедия, триллер / Южная Корея / 131 мин.
Слоган: «Найди злоумышленника»
В прокате: с 4 июля

Кинокритик Василий Степанов: «Главный арт-фильм года, получивший “Золотую пальмовую ветвь” в Канне. Виртуозно тасуя жанры, Пон Чун Хо с раздражающей прямотой формулирует самые невыносимые вопросы о жизни человека в постиндустриальном мире».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Оптимизация всей семьи»

Интервью с режиссером Пон Чун Хо — в материале «Огонька»

Проклятие Аннабель 3 (Annabelle Comes Home, 2019)

Проклятие Аннабель 3

Режиссер: Гари Доберман
В ролях: Маккенна Грейс, Мэдисон Айсмен, Кэти Сариф, Вера Фармига, Майкл Чимино
Жанр: хоррор, триллер / США / 106 мин.
Слоган: «Кукла или кукловод?»
В прокате: с 27 июня
Обзор “Ъ-Weekend”: «Продолжение похождений жуткой фарфоровой куклы Аннабель, в которой прячется демон, забирающий человеческие души. Фильм входит во “Вселенную Заклятия”, одну из самых успешных хоррор-франшиз в истории кино, и является сиквелом первой части “Проклятия Аннабель”. В этой части демонологии Эд и Лоррейн Уоррен, на чьих книгах, описывающих якобы реальные события, основаны сюжеты франшизы, запирают жуткую куклу в подвал с другими нехорошими предметами (что, как выяснится почти сразу же, оказывается довольно-таки безответственной идеей). “Проклятие Аннабель 3” — дебют сценариста большинства фильмов франшизы Гари Добермана, написавшего также сценарий к фильму “Оно” Андреса Мускетти».
История игрушек 4 (Toy Story 4, 2019)

История игрушек 4

Режиссер: Джош Кули
Жанр: анимационный, комедия, приключения / США / 100 мин.
В прокате: с 20 июня

Кинокритик Юлия Шагельман: «Авторы новой “Истории игрушек” прекрасно отдавали себе отчет, что смотреть ее будут не только ребятишки, но и (возможно, в первую очередь) те, кто в прямом смысле вырос на первых трех мультфильмах. Поэтому четвертая часть вышла самой взрослой из всех. Пока дети будут с удовольствием следить за приключениями, погонями и прыжками через пропасти магазинных проходов, зрителям 18+ предстоит задуматься о таких вопросах, как конфликт между чувством и долгом, природа любви, забота и привязанность (которая у некоторых персонажей принимает почти болезненные формы), осознание своего места в мире. Фильм динамичный и смешной, в нем много действия, отличных шуток, отсылок к поп-культуре, но за всеми ними нет-нет да и мелькнет фирменная пиксаровская печаль».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Впали во взрослость»

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