Жители Новосибирска на пикете потребовали вернуть авиаперелеты в Грузию

Кандидат в мэры Новосибирска от Партии социальных реформ Алексей Южанин провел в центре города массовый пикет, участники которого потребовали возобновить авиарейсы из России в Грузию и выступили за дружбу народов. Акция, прошедшая 18 июля в сквере на улице Орджоникидзе, собрала восемь человек. Пикетчики держали плакаты с лозунгами «Требуем вернуть авиаперелеты в Грузию!», «Требуем отменить запрет на ввоз грузинской продукции!» и «Любим Грузию, любим Россию».

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«Негативная волна, которая направлена на Грузию, ангажирована какими-то силами. Я думаю, это определенные олигархические круги. Но сами народы как дружили и сотрудничали, так и будут продолжать это делать»,— сказал “Ъ-Сибирь” инициатор акции Алексей Южанин. Также он отметил, что из-за запрета авиаперелетов люди потеряли деньги за купленные билеты: «Решение принял один человек. Каким бы выдающимся политиком ни был Владимир Путин, он не имеет права решать за сотни тысяч людей». По словам организатора пикета, если запрет на авиаперелеты не отменят, он продолжит проводить акции протеста.

Начиная с 8 июля в России действует временный запрет на перелеты в Грузию. Их запретили в целях безопасности на фоне массовых протестов в стране.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Поздно бить "Боржоми"»

Юлия Сасевич