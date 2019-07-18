Renault обсудила с Минпромторгом господдержку производства электромобилей

Руководство группы Renault встретилось с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым и обсудило меры господдержки в производстве электромобилей в России, сообщили «Ведомости» со ссылкой на министерство. Встреча была приурочена к выпуску купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого организовано на московском заводе Renault.

Представители Renault и Минпромторга не пояснили газете, есть ли у автоконцерна планы по локализации электромобилей. Представитель Nissan (партнер Renault по альянсу) сообщил, что свои электромобили компания в Россию не завозит, а возможность их локализации в стране не рассматривается.

В июне «Автостат» сообщил, что продажи новых электромобилей в России выросли в три раза. За пять месяцев на российском рынке продано 119 новых электромобилей, тогда как в январе—мае 2018 года — 41 экземпляр.

Напомним, ранее стало известно, что в декабре 2019 года в продажу поступит первый российский электромобиль Zetta.