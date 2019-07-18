Росреестр зафиксировал исторический рекорд продаж квартир в Москве

В Москве с начала года зарегистрировано на 35% больше договоров долевого участия (59 266). на первичном рынке жилья, чем за то же полугодие в прошлом году, сообщило столичное управление Росреестра. По данным службы, рост вызван переходом застройщиков на эскроу-счета.

Пик роста пришелся на июнь, когда было зарегистрировано рекордное за все годы число договоров на первичном рынке жилья (11 677), что на 54% больше мая (7589) и в два раза выше июньских показателей прошлого года (5610). Кроме того, был достигнут наивысший показатель на рынке нежилой недвижимости за последние десять лет: в июне зафиксировано на 52% больше договоров (2784), чем было зарегистрировано в мае (1836).

«Такой скачок в том числе вызван желанием застройщиков завершить свои проекты до перехода на эскроу-счета. По итогам месяца около 50% от всех ДДУ (договор долевого участия.— “Ъ”) было подано юридическими лицами»,— приводятся в сообщении Росреестра слова руководителя столичного управления Игоря Майданова.

Внедрение механизма обязательного использования эскроу-счетов стимулировало застройщиков массово искать способы обхода этого механизма. Одним из них может стать переход части рынка на продажу жилья по договорам переуступки прав собственности. Эта схема и послужила ростом количества договоров долевого участия, поскольку девелоперы могли продавать первичное жилье сами себе.

Подробнее — в материале “Ъ” «Застройщики жилья настроились на переуступку».