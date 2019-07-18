Администрация Балаковского района расценивает действия секретаря КПРФ как ложный донос

Администрация Балаковского района рассматривает возможность обратиться в Следственный комитет с заявлением о привлечении секретаря балаковского отделения КПРФ Дениса Мамаева по ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»). Ранее господин Мамаев написал заявление в СК на заместителя главы Балаковского района Павла Гречухина, действия которого, по мнению коммуниста, попадают под ст.149 УК РФ («Воспрепятствование проведению массовых мероприятий»).

Павел Гречухин пояснил "Ъ-Средняя Волга", что коммунистам не отказывали в возможности провести акцию протеста против организации предприятия по переработке отходов в Горном, а лишь перенесли место проведения мероприятия. «Денис Иванович Мамаев никогда не отличался способностью к конструктивной работе. Вся его деятельность на территории Балаковского муниципального района осуществляется по принципу старого советского мультфильма „А Баба Яга против“. При этом, он не может не знать, что в администрации Балаковского района созданы все условия для равноправной деятельности всех политических сил, действующих в правовом поле. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что в представительных органах БМР присутствуют представители всего легального политического спектра Российской Федерации. В Балаковском районе есть все условия для выражения общественно-политическими силами своих взглядов и мнений на любые общественно-политические проблемы. В том числе, путем проведения массовых мероприятий в рамках 54 Федерального закона „О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях“»,— отметил господин Гречухин.

Подачу заявления в Следственный комитет замглавы района объясняет тем, что протестная активность компартии в Балаковском районе «порядком примелькалась». «Сделав это, он заведомо понимал, что у администрации БМР нет и не было желания ограничивать легальную политическую деятельность наших граждан и их общественно-политических объединений. Именно поэтому администрация Балаковского муниципального района планирует обратить внимание Следственного комитета на рассмотрение данного действия Дениса Мамаева с точки зрения статьи 306 УК РФ»,— заявил чиновник.

В чем Денис Мамаев обвинил заместителя главы Балаковского района, читайте в материале "Ъ-Средняя Волга" «Чиновнику нашли препятствие».

Сергей Петунин