Чиновнику нашли препятствие

Секретарь балаковского районного отделения КПРФ Денис Мамаев подал заявление в Следственный комитет с просьбой привлечь к уголовной ответственности чиновника районной администрации, запрещающего проводить в Балаково митинги. Господин Мамаев считает, что заместитель главы администрации Балаковского района Павел Гречухин нарушил ст. 149 УК РФ («Воспрепятствование проведению массовых мероприятий»), необоснованно запрещая акции там, где их планировали проводить местные коммунисты. В районной администрации заявление не комментируют. Юристы сомневаются, что дело в отношении чиновника может быть возбуждено.

Депутат городского совета Балакова, секретарь районного отделения КПРФ Денис Мамаев написал заявление в балаковское отделение СУ СКР по Саратовской области, в котором просит привлечь к уголовной ответственности заместителя главы администрации Балаковского района Павла Гречухина. Партиец считает, что господин Гречухин дважды необоснованно отказал ему в проведении массовых мероприятий, следовательно, в его действиях усматривается преступление, предусмотренное ст. 149 УК РФ («Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них»). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб. и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В заявлении на имя руководителя балаковского следственного отдела СУ СК РФ по Саратовской области Романа Георгицы говорится, что 11 июля Денис Мамаев подал уведомление в районную администрацию о проведении 25 июля митинга против переработки и захоронения отходов первого и второго классов опасности в Саратовской области на площади перед памятником строителям в центре города. Уже на следующий день ему пришло письмо, подписанное господином Гречухиным, о том, что в это время в указанном месте будет проходить другое мероприятие. «При подаче уведомления на сайте БМР (Балаковского муниципального района. — „Ъ“) я ознакомился с расписанием мероприятий, проводимых в Балаково, где отсутствовала информация о каких-то мероприятиях в этот день»,— пишет в заявлении Денис Мамаев. Вместо этого, по словам господина Мамаева, гражданам предложили провести мероприятие в другом месте. «Гражданам города Балаково фактически отказали в конституционном праве, гарантированном ст. 31 (Конституции РФ. — „Ъ“)»,— пишет ­депутат.

Денис Мамаев пояснил „Ъ“, что это была вторая попытка провести митинг против захоронения в районе особо опасных отходов. Ранее, 6 июля, коммунисты пытались провести акцию протеста на площади возле районной администрации, но им также было отказано под тем же предлогом. Господин Мамаев отметил, что позже проверял доводы чиновников и никакого мероприятия на площади не было. До этого митинг по аналогичной теме состоялся в Балаково 23 июня, он собрал около 300 человек.

Денис Мамаев сказал „Ъ“, что не интересовался практикой привлечения чиновников к уголовной ответственности по аналогичным случаям. «Думаю, он попадает под эту статью. Я считаю, что таким образом нам административным способом запрещают митинговать»,— пояснил он.

Балаковские коммунисты выступают против создания производственно-технологического комплекса по утилизации отходов I и II классов опасности на базе ФКП «Горный». Как писал „Ъ“, проект запланирован в рамках национального проекта «Экология», который планирует реализовать ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами „РосРАО“». Согласно постановлению правительства РФ, подписанному главой кабинета министров Дмитрием Медведевым, предприятие мощностью 50 тыс. тонн в год должно быть построено к 2023 году. Ожидается, что за четыре года на производственно-технологический комплекс из федерального бюджета будет выделено 5,12 млрд руб. Согласно программе правительства РФ, аналогичные заводы должны появиться в Кировской, Курганской областях и в республике ­Удмуртия.

В администрации Балаковского района вчера в течение дня не смогли прокомментировать заявление Дениса Мамаева. Застать самого Павла Гречухина на месте „Ъ“ не удалось.

Юрист Денис Руденко считает, что перспектив уголовного преследования балаковского чиновника нет. «Если мы обратимся к статье УК, на которую ссылается коммунист, в ней четко указано, что чиновник с использованием служебного положения должен был запретить митинг или препятствовать его проведению. Ни того, ни другого он не делал, он предложил другую площадку, что предусмотрено законом, а значит действовал в рамках полномочий»,— считает господин Руденко. При этом юрист отмечает, что состав преступления по этой статье прописан «расплывчато». «Если следователь очень захочет, он сможет возбудить уголовное дело, но, скорее всего, этого не произойдет»,— полагает юрист.

Сергей Петунин