РБК: для контроля социальных нацпроектов создана отдельная система

Реализацию национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука» контролирует специально созданная система мониторинга. По словам собеседников РБК, отдельная система контроля должна проводить мониторинг «содержательных» показателей нацпроектов. Она функционирует параллельно с системой по управлению всеми нацпроектами в рамках «Электронного бюджета».

Как рассказали изданию два источника в правительстве и федеральный чиновник, она действует на базе Центра информационных технологий и систем органов исполнительной власти Рособрнадзора. За координацию ее работы отвечает секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой, которая курирует в правительстве социальные нацпроекты.

О контроле исполнения нацпроектов — в материале “Ъ” «Цифровая экономика не загружается».

Об управлении нацпроектами читайте в публикации “Ъ” «Перелетный Госплан».