Экс-глава красноярской счетной палаты оспорит свою отставку

Бывший председатель счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко посчитала свое увольнение незаконным. Ранее депутаты краевого заксобрания отправили ее в досрочную отставку из-за претензий прокуратуры.

«Я ожидала этого и знала, что прокурор готовит такие материалы. Это решение незаконно, и мне предстоит большая борьба, чтобы отстоять честь и достоинство меня, как председателя счетной палаты, и самой счетной палаты. Борьба уже идет не за лес, а за человеческое достоинство»,— заявила Татьяна Давыденко в эфире «Царьград ТВ». Госпожа Давыденко сообщила “Ъ”, что в течение недели она подаст иск об оспаривании решения заксобрания в суд.

Напомним, 11 июля депутаты заксобрания Красноярского края за закрытыми для прессы дверьми рассмотрели материалы прокуратуры о нарушениях главного аудитора региона Татьяны Давыденко. В ходе проверки прокуроры установили в отношении госслужащей использование служебного положения в пользу аффилированных лиц и обнаружили неурегулированный конфликт интересов. Парламентарии почти единогласно отправили главу краевой счетной палаты в отставку.

Скандал вокруг Татьяны Давыденко развернулся после ее интервью журналисту Андрею Караулову и сессии заксобрания Красноярского края, на которой она представила доклад о катастрофическом положении в сфере лесного хозяйства и многомилионных хищениях.

О чем говорила Татьяна Давыденко в докладе — в материале “Ъ-Сибирь” «Лесные неугодья»

Юлия Сасевич