На уже построенный конгресс-холл в Екатеринбурге выделят еще 751 млн рублей

Депутаты свердловского парламента предварительно одобрили выделение из бюджета региона 751 млн руб. в уставной капитал АО «Уральский выставочный центр», на балансе которого находится конгресс-холл, в котором с 9 по 11 июля прошел Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019.

Выделенные деньги пойдут на «капитальные вложения в строительство конгресс-центра», пояснили в заксобрании. Там уточнили, что с учетом 2018 года объем бюджетных инвестиций на строительство конгресс-центра составил 6,25 млрд руб.

Конгресс-центр был предусмотрен в 2010 году планом развития МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Изначально строительством должен был заниматься «Русград», проект которого оценивался в 3,5 млрд руб. Однако летом 2017 года проект был передан «Синаре», что свердловские власти объясняли сжатыми сроками на строительство и большими ресурсами холдинга. Позже стало известно, что стоимость строительства выросла до 9,6 млрд руб.

Подробнее о проекте строительства — в материале “Ъ-Урал” «Центр подготовили для президента»