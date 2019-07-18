Подписан план мероприятий по развитию сотрудничества Новосибирской области и Республики Беларусь

Белоруссия и Новосибирская область усиливают сотрудничество, активизируя работу по целому ряду ключевых направлений. Достигнута договоренность о проведении 39 мероприятий по сотрудничеству в различных сферах: в промышленном производстве и торговле, организации продовольственных ярмарок, в аграрной промышленности и транспортной отрасли, образовании, молодежной политике, культуре и других отраслях.



План мероприятий на 2019-2021 годы по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Республики Беларусь и правительством Новосибирской области подписан в ходе VI Форума регионов России и Беларуси. Подписи под этим документом поставили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ, председатель белорусской части Совета делового сотрудничества Валерий Иванов в присутствии чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в России Владимира Семашко. Губернатор отметил, что новый план сотрудничества весьма насыщен. «Основной акцент в нашем сотрудничестве мы делаем на установлении и развитии кооперационных связей – в первую очередь в освоении выпуска новой продукции».

Кроме того, в первый день работы делегации Новосибирской области на VI Форуме регионов России и Беларуси губернатор принял участие в рабочем совещании с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в России Владимиром Семашко, председателем правления Белкоопсоюза Валерием Ивановым, министром транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексеем Авраменко, министром промышленности Республики Беларусь Павлом Утюпиным и министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Анатолием Хотько, председателем Могилёвского областного исполнительного комитета Леонидом Зайцем.

Губернатор подчеркнул, что в 2019 году активизировались экономические взаимоотношения между Новосибирской областью и Республикой Беларусь. «По итогам пяти месяцев этого года прирост внешнеторгового оборота на этом направлении составляет 4%. Сибирским коммунальщикам, строителям и аграриям поставлено 724 трактора производства МТЗ, 11 комбайнов «Гомсельмаш», развивается совместное производство техники на территории Новосибирской области. Белорусский производитель ворот «Алютех» принял решение о строительстве предприятия на территории нашей области. Это лишь некоторые примеры совместных проектов, которые нам удалось инициировать за последние полгода»,— пояснил Андрей Травников.

Участники встреч обсудили итоги визита в Республику Беларусь официальной делегации Новосибирской области в январе этого года, рассмотрели перспективные направления дальнейшего взаимодействия.

Глава региона напомнил, что Республика Беларусь и Новосибирская область уже работали по трехлетней Программе мероприятий по развитию сотрудничества с 2016 по 2018 годы. Документ предусматривал взаимодействие по вопросам экономического развития, промышленного производства, в научной деятельности, строительстве, сельском и лесном хозяйстве, торговле, культуре и молодежной политике.

План предыдущих мероприятий также был очень насыщен и содержал около 40 пунктов. Многие вещи удалось совместно реализовать, подчеркнул Андрей Травников. Среди примеров успешной работы –— организация совместного предприятия «БКМ-Сибирь» по модернизации трамвайных вагонов для Новосибирска, сотрудничество ООО «Сибэлектропривод» и ОАО «БелАЗ».

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, также работающий в составе делегации, подчеркнул: «Белоруссия уделяет особое внимание взаимодействию с Новосибирской областью». Стороны продолжат сотрудничество в сфере промышленного производства и торговли, агропрома, транспорта, образования, здравоохранения, молодежной политики, информационных технологий, культуры, туризма и т. д.

Особое внимание будет уделено сотрудничеству в научной сфере. Правительство Новосибирской области планирует привлечь белорусские организации к участию в реализации проектов, связанных с созданием инфраструктуры Академгородка 2.0.

Будет активизирована работа и в рамках заключенных ранее соглашений между Новосибирской областью и Могилевской, Гродненской, Брестской областями.

Также губернатор пригласил белорусских коллег принять участие в мероприятиях Международного форума технологического развития «Технопром-2019», который пройдет в Новосибирской области 18-20 сентября. Белорусская сторона выразила интерес к предстоящему форуму.