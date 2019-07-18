Объединение пассажиров попросило проверить сделку «Яндекс.Такси» и группы «Везет»

Общероссийское объединение пассажиров направило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо с просьбой проверить сделку по покупке компанией «Яндекс.Такси» активов группы «Везет», поскольку опасается роста цен в результате сделки. Копия письма есть у «РИА Новости». «На начальном этапе работы объединенной компании мы предполагаем, что цена поездки останется на прежних значениях, но в долгосрочной перспективе, а также после принятия законопроекта о таксомоторной деятельности средняя цена поездки вырастет не менее чем на 20%»,— говорится в письме.
В ФАС заявили, что пока не получали данного письма.
О планах купить активы группы «Везет», включая программное обеспечение, колл-центры и мобильные приложения, «Яндекс.Такси» объявила 15 июля. Компания планирует вложить 8 млрд руб. «в развитие такси в регионах».
Подробнее — в публикации “Ъ” «“Яндекс.Такси”» подберет конкурента».
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