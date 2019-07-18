Минэкономики предложило ввести понятие семейного предприятия

Законопроект о введении понятия «семейное предприятие» подготовило Минэкономики. «Порядок признания субъекта малого или среднего предпринимательства семейным предприятием в целях дальнейшего оказания поддержки определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса»,— говорится в документе.

Члены семьи — супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки каждого из супругов, братья и сестры родителей каждого из супругов, усыновители, усыновленные.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин выступил с предложением узаконить семейное предпринимательство и тем самым облегчить процедуру оформления необходимых бумаг. Президент поддержал инициативу.

В конце прошлого года министр экономического развития Максим Орешкин выступил с идеей прописать понятие семейного бизнеса в законе и обложить его налогом.

О том, что можно считать семейным бизнесом и готовы ли предприниматели платить, читайте в материале “Ъ FM”.