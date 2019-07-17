Курс доллара. Прогноз на 18–19 июля

Российская валюта в середине недели смотрится уверенно. Снижение цен на нефть балансируется ожиданиями монетарных стимулов от Банка России и ФРС США, а также начавшейся подготовкой к налоговому периоду. Однако в настоящий момент инвесторы заняли преимущественно выжидательные позиции. Результаты размещения ОФЗ продолжают демонстрировать охлаждение ажиотажного спроса на российский суверенный долг. До конца текущей недели курс доллара останется в диапазоне 62,7–64,1 руб./$.

Константин Кочергин, директор казначейства

На текущей неделе рубль ослабил свои позиции относительно доллара на фоне падения нефтяных котировок, что связано с новостями о готовности Ирана к переговорам по ракетной программе. Кроме этого подходит к концу дивидендный сезон, поэтому в ближайшее время давление на рубль будет оказывать конвертация дивидендов иностранными инвесторами. Основными событиями этой недели станут саммит G7, который пройдет в среду и четверг, а также еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США, который будет опубликован в четверг. Выход позитивных данных приведет к краткосрочному укреплению доллара. Курс доллара в конце недели будет находиться в диапазоне 62,5–63,5 руб./$.