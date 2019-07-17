Курс доллара. Прогноз на 18–19 июля

В начале недели рубль несколько ослабил свои позиции относительно доллара США. Курс американской валюты остается недалеко от десятимесячных минимумов, однако рубль уже потерял поддержку со стороны нефтяных цен, которые снизились в ожидании переговоров США и Ирана по ракетной программе. При этом до основной фазы налогового периода остается еще неделя.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|"БКС Премьер"
|62.80-64.30
|СМП Банк
|62.50-64.20
|ПСБ
|62.50-64.00
|Банк Русский Стандарт
|62.75-63.75
|Консенсус-прогноз *
|63.35
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Антон Покатович, главный аналитик
Российская валюта в середине недели смотрится уверенно. Снижение цен на нефть балансируется ожиданиями монетарных стимулов от Банка России и ФРС США, а также начавшейся подготовкой к налоговому периоду. Однако в настоящий момент инвесторы заняли преимущественно выжидательные позиции. Результаты размещения ОФЗ продолжают демонстрировать охлаждение ажиотажного спроса на российский суверенный долг. До конца текущей недели курс доллара останется в диапазоне 62,7–64,1 руб./$.
Константин Кочергин, директор казначейства
На текущей неделе рубль ослабил свои позиции относительно доллара на фоне падения нефтяных котировок, что связано с новостями о готовности Ирана к переговорам по ракетной программе. Кроме этого подходит к концу дивидендный сезон, поэтому в ближайшее время давление на рубль будет оказывать конвертация дивидендов иностранными инвесторами. Основными событиями этой недели станут саммит G7, который пройдет в среду и четверг, а также еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США, который будет опубликован в четверг. Выход позитивных данных приведет к краткосрочному укреплению доллара. Курс доллара в конце недели будет находиться в диапазоне 62,5–63,5 руб./$.
Михаил Поддубский, главный аналитик
Для всей группы валют EM в ближайшие пару недель ключевое значение будут иметь итоги заседаний ведущих центральных банков (в первую очередь ФРС и ЕЦБ). Из внутренних факторов выделим приближение налогового периода в РФ, пик которого придется на 25–29 июля. Однако влияние внешних факторов в краткосрочной перспективе заметно важнее. В базовом сценарии на горизонте до конца недели ориентируемся на диапазон 62,5–63,5 руб./$.
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