ПАО «Соллерс»

Основано в 2002 году, до 2008 года носило название «Северсталь-Авто». Занимается производством и распространением автомобилей и двигателей. В группу «Соллерс» входят ООО «Ульяновский автомобильный завод», ОАО «Заволжский моторный завод», ООО «Соллерс—Дальний Восток». С 2011 года действует совместное предприятие Ford Sollers, с 2012 года — Mazda Sollers. Основным акционером компании является Вадим Швецов. В 2007 году он выкупил у собственника «Северстали» Алексея Мордашова 49,35% «Северсталь-Авто», в настоящее время господину Швецову принадлежит 68,9% акций «Соллерс» через ООО «Эрфикс», остальные акции находятся в свободном обращении. Генеральный директор компании — Николай Соболев. Председатель совета директоров — Вадим Швецов. Штаб-квартира компании находится в Москве. Выручка в 2018 году — 39,5 млрд руб., чистая прибыль — 46 млн руб. Продажи за 2018 год — 41,4 тыс. автомобилей.