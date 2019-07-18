Швецов Вадим Аркадьевич

Родился 30 августа 1967 года в Череповце. Окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «Электропривод и автоматизация промышленных установок и технических комплексов» (1992), получил степень МВА в бизнес-школе Нортумбрийского университета в Великобритании (2001). Начал карьеру на Череповецком металлургическом комбинате как начальник отдела по работе с молодежью. В 1993 году стал коммерческим директором, а затем — генеральным директором ЗАО «Северсталь-Инвест», в 1997 году — директором по сбыту ОАО «Северсталь». С 1996 по 2000 год являлся депутатом гордумы Череповца. В 2002 году был назначен на пост первого заместителя гендиректора «Северсталь-групп» и генерального директора ОАО «Северсталь-Авто» (в 2008 году компания переименована в «Соллерс»). В 2012–2019 годах — генеральный директор ООО УАЗ. В июне 2019 года избран на пост председателя совета директоров ПАО «Соллерс». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.