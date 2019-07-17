Apple собирается производить AirPods во Вьетнаме

Корпорация Apple близка к запуску производства своих беспроводных наушников AirPods во Вьетнаме, сообщило Nikkei Asian Review. Эксперты видят в этом решении последствия торговой войны между США и Китаем и связанное с этим стремление Apple диверсифицировать места производства — до этого AirPods производились только в Китае.

По данным источников Nikkei, уже этим летом один из поставщиков Apple, китайская компания Goertek, начнет тестовое производство последнего поколения AirPods на фабрике на севере Вьетнама. «Начальный масштаб производства будет ограниченным, но мощность будет легко нарастить, когда все производственные процессы будут налажены»,— цитирует Nikkei один из своих источников. AirPods является продуктом Apple с самым быстрым ростом продаж — в прошлом году продажи этих наушников составили 35 млн штук против 20 млн годом ранее.

Ранее уже сообщалось о том, что Apple рассматривает возможность вывода 15–30% производства из Китая в другие страны Юго-Восточной Азии и мира.

Яна Рождественская