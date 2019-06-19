Nikkei: Apple рассматривает возможность вывода части производства из Китая

Компания Apple обратилась к своим крупнейшим поставщикам с просьбой оценить возможные последствия вывода 15–30% производства из Китая в другие страны Юго-Восточной Азии и мира, сообщает агентство Nikkei со ссылкой на свои источники. План вывода части производства якобы связан с затянувшимся торговым конфликтом между США и Китаем. Но если этот конфликт будет в конце концов урегулирован, Apple, как утверждают источники, планы не изменит. В числе других соображений американской компании — дальнейшее обострение и без того значительных рисков сосредоточения производства в Китае, включая рост стоимости рабочей силы.

В настоящее время Apple обеспечивает около 5 млн рабочих мест в Китае. Штат сотрудников американской компании в этой стране составляет 10 тыс. человек. В числе крупнейших поставщиков, к которым обратился Apple, компании Foxconn, Pegatron, Wistron, Quanta Computer, Compal Electronics, Inventec и другие. Из 200 поставщиков, с которыми работает Apple во всем мире, 41 компания находится в самом Китае или Гонконге, это больше, чем в США и в Японии. В числе стран, куда Apple мог бы перенести производство, выведенное из Китая, рассматриваются Мексика, Индия, Вьетнам, Индонезия и Малайзия. Перевод производства в конкретную страну может занять до полутора лет. При этом Apple не указал крайнего срока представления поставщикам своих соображений насчет вывода производства из Китая.

Алена Миклашевская