В Детском парке Орла планируют вырубить 163 дерева

Концепция благоустройства Детского парка Орла предусматривает вырубку 163 деревьев в 2019 году, сообщила пресс-служба городской администрации. Из указанных растений 117 – алыча. Как пояснили в мэрии, «согласно санитарным нормам, плодовые деревья не допускаются для размещения на детских площадках». Кроме того, алыча имеет «признаки аварийности». Также, по оценке властей, для отдыхающих небезопасны 30 ясеней, 11 американских кленов, три остролистных клена и две березы: «Некоторые из этих деревьев опасно наклонены, при сильных ветрах такое насаждение рискует упасть, у других сгнил ствол, есть и полностью сухостойные деревья». Вместо них планируется посадить 126 остролистных кленов и туй, 63 кустарника и 859 погонных метров живой изгороди. В мэрии также отметили, что еще два дерева были вырубили в прошлом году при установке «сухого» фонтана. Конкурс на комплексное благоустройство парка выиграло местное ООО «Техспецкомплект» Светланы Маркиной. Компания стала единственным участником аукциона с начальной ценой контракта в 236,2 млн руб. Заказчиком выступила мэрия Орла.

О проекте благоустройства еще одного местного сквера за средства Сбербанка читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Орловские депутаты окунулись в фонтан».

Александр Прытков