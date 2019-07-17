Ford представил эксклюзивный Mustang GT

Ford Mustang GT «Old Crow». Фото: Ford

Ford Mustang GT «Old Crow». Фото: Ford

Ford Mustang GT «Old Crow». Фото: Ford

Ford Mustang GT «Old Crow». Фото: Ford

Автомобиль посвящен американскому летчику-асу — полковнику Баду Андерсону, который в ходе Второй мировой войны летал на истребителе North American P-51 Mustang по прозвищу Old Crow. Свой самолет пилот назвал в честь любимого сорта американского бурбона.

В год 77-летия поступления господина Андерсона на службу две американские фирмы решили сделать в честь знаменитого аса особый спорткар Mustang. Мощность 5-литрового V8 за счет установки компрессора Roush Performance, доработки впуска и новой выхлопной системы Ford Performance была увеличена до 710 л.с. Корпус воздушного фильтра украшен автографом 97-летнего летчика.

Машина получила аэродинамический обвес из деталей Roush Performance и Ford Performance, антикрыло от нового купе Shelby GT500, 20-дюймовые колесные диски с покрышками Continental ExtremeContact и особое оформлением кузова.

Внешне Ford Mustang GT стилизован под боевой самолет американского пилота, а салон отделан сочетанием кожи и ткани зеленого и коричневого цветов, которые имитируют материалы в кабине истребителя. Также в интерьере появились красный рычаг коробки передач, спортивные сиденья с 4-точечными ремнями безопасности Sparco, а задний диван заменен алюминиевой панелью.

Созданный в единственном экземпляре Ford Mustang GT «Old Crow» будет продан 25 июля на благотворительном аукционе в рамках авиашоу AirVenture в Ошкоше. Все вырученные от продажи купе средства пойдут в организацию Experimental Aircraft Association, занимающуюся подготовкой молодых летчиков.