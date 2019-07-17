Половина «Коммунистов Петербурга» не смогла подать документы в ИКМО

Петербургское отделение непарламентской партии «Коммунисты России» выдвинуло в муниципальные депутаты более двухсот кандидатов, предварительно обучив их в школе при комитете партии. Подать документы смогли 20 человек. Об этом сообщил “Ъ-СПБ” председатель петербургского отделения партии Сергей Малинкович.

38 кандидатам было отказано в регистрации. При этом, как отмечает господин Малинкович, получить сведения о регистрации кандидатов в муниципалы трудно, так как ИКМО не торопятся публиковать информацию через ГАС «Выборы». По расчетам председателя, в итоге должны быть зарегистрированы примерно 60-70 человек. По всем неправомерным отказам партия подаст жалобы в городскую избирательную комиссию, а при необходимости в суд.

Известно, что партия «Коммунисты России» стала лидером по числу зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму среди непарламентских партий. Она выдвинула 34 представителей, из которых 25 поборются за места в столичном парламенте.

Олег Дилимбетов