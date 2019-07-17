Власти Воронежа после обращения граждан к президенту нашли место для школы за Metro

Для строительства школы в микрорайоне «Процессор» мэрия Воронежа определила место за гипермаркетом Metro, сообщили «Ъ-Черноземье» в городской администрации. Напомним, местные жители подняли вопрос о необходимости образовательного учреждения на окраине города в июне, записав видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. «Свободных муниципальных участков в этом месте нет, рассматриваемая ранее земля, которую можно было использовать для социального строительства, имеет недостаточную для размещения полноценной школы площадь. Поэтому определена другая территория, на которой возможна комплексная застройка и возведение общеобразовательного учреждения мощностью до 1,5 тыс. учеников. Уже достигнута договоренность о проектировании школы, проектный институт готов выполнить эти работы в течение года»,– рассказали в мэрии. За это время власти намерены сформировать конкретный участок, изменить функциональное назначение территории и откорректировать генплан города. «После завершения этой работы и передачи земли в муниципальную собственность начнется строительство школы. Профильные управления мэрии по поручению главы Воронежа Вадима Кстенина параллельно должны проработать вопросы обеспечения пешеходной и транспортной доступности будущего учреждения для жителей микрорайона»,– отметили в мэрии, добавив что обсуждаемая школа должна закрыть потребности не только для жителей «Процессора», но и близлежащих кварталов.

О реакции глав регионов Черноземья на прямую линию с Владимиром Путиным читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Губернаторы проявили "эмпатию"».

Александр Прытков