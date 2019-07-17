«Ласточки» из Петербурга до Тихвина и Кузнечного могут запустить в 2020 году

Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК) планирует запустить скоростные электропоезда «Ласточка» из Петербурга в Тихвин, а также в поселок Кузнечное в 2020 году. Об этом «Ъ-СПб» сообщил генеральный директор СЗППК Виталий Григорьев.

По его словам, сегодня вопрос использования подвижного состава на маршрутах Санкт-Петербург – Кузнечное, Санкт-Петербург – Тихвин прорабатывается. Частоту движения электропоездов и время в пути он уточнять не стал.

Начальник управления Ленинградской области по транспорту Павел Постовалов добавил, что с большой долей вероятности электропоезд до Кузнечного будет следовать через административный центр района – город Приозерск.

Первая «Ласточка» на территории Ленобласти была запущена в 2015 году. Сегодня в зоне обслуживания СЗППК этот вид подвижного состава курсирует на десяти маршрутах: от Петербурга до Выборга, Луги, Мельничного Ручья, Ораниенбаума, Тосно, Волховстроя, Великого Новгорода, Зеленогорска, Калище и Каннельярви.

За первое полугодие 2019 года электропоезда «Ласточка» в регионах Северо-Запада перевезли более 5,9 млн. пассажиров. Это на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самым популярным маршрутом стал Санкт-Петербург – Выборг.

Ольга Кантемирова