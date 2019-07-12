Поездами «Ласточка» за полгода воспользовались почти 6 млн пассажиров

За первое полугодие текущего года в зоне обслуживания Северо-Западной пригородной пассажирской компании поезда «Ласточка» перевезли более 5,9 млн пассажиров. При этом пассажиропоток за январь-июнь вырос на 57% по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе СЗППК «РЖД».

Почти треть пассажиров (1,7 млн человек) пришлась на «Ласточки», курсирующие по маршруту Санкт-Петербург – Выборг. Следующим по популярности стал маршрут Санкт-Петербург – Тосно, электропоезда на этом направлении перевезли около 1,3 млн человек. Всего с начала курсирования «Ласточками» воспользовались более 23 млн пассажиров.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в июне этого года продажи онлайн-билетов на поезда дальнего следования на направлениях ОЖД выросли на 18%.