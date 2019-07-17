Еще два спецназовца признали вину в деле о разбое

В ходе заседания Московского окружного военного суда сотрудники управления «Альфа» центра специальных назначений ФСБ капитан Владимир Урусов и Роман Оболенский, обвиняемые по делу о разбое на 136 млн руб., признали свою вину, сообщают информагентства. Господин Оболенский, по словам его адвоката, признал вину частично. Ранее вину признали еще два сотрудника ФСБ, проходящих обвиняемыми по делу.

«Касаемо статьи хотелось бы высказаться, нам вменяют ст. 162 УК РФ (''Разбой'') с применением оружия. Я, как участник преступления, могу с уверенностью сказать, что никто оружием никому не угрожал»,— заявил господин Урусов в суде (цитата по «Интерфаксу»). При этом, согласно материалам дела, оглашенным в суде, он дал признательные показания.

Как сообщил адвокат господина Оболенского, его подзащитный признал вину частично, заявив, что «присутствовал, но никому не угрожал».

Также в ходе заседания суда прозвучало имя потерпевшего: им оказался московский бизнесмен Александр Юмаранков, который и сообщил в полицию о преступлении.

Ранее сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и Хетаг Маргиев также признали свою вину, написав явку с повинной.

В начале июля в Москве задержали семерых сотрудников ФСБ. По информации СМИ, среди задержанных — три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» ФСБ, по делу также проходит сотрудник Академии ФСБ. Суд отправил под арест в СИЗО пятерых подозреваемых, под домашний арест — двоих. Всего по делу проходят 7 сотрудников ФСБ.

Подробнее о громком деле читайте в материале “Ъ” «Офицеры ФСБ попались на разбое».