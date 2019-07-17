Два сотрудника ФСБ признали вину по делу о разбое

Сотрудник управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и другой сотрудник службы Хетаг Маргиев признали вину в совершении разбоев.

«Я написал явку с повинной, полностью признал вину и частично возместил ущерб»,— сказал господин Власов на заседании Московского окружного военного суда (цитата по «РИА Новости»).

О том, что вину признал господин Маргиев, сообщил судья во время чтения материалов дела. По информации “Ъ”, написавший явку с повинной является спецназовцем из «Альфы».

Всего по делу проходят семь сотрудников ФСБ.

В начале июля в Москве задержали семерых сотрудников ФСБ. По информации СМИ, среди задержанных — три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ, по делу также проходит сотрудник Академии ФСБ. Суд отправил под арест в СИЗО пятерых подозреваемых, под домашний арест — двоих.

Подробности дела — в публикации “Ъ”.