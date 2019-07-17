Конституции вновь предписывают сокращения и дополнения

В Кремле назвали статью Вячеслава Володина об изменениях в Конституции темой для дискуссии. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, публикация вызвала резонанс, но сформированной позиции в Кремле по этому вопросу пока нет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в «Парламентской газете» статью, в которой отметил, что некоторые нормы Конституции устарели и нуждаются в изменениях. «Коммерсантъ FM» обсудил его предложения с авторами действующей версии основного закона страны. Их мнения разделились. Подробности — у Ивана Якунина.

Максимально расплывчатые формулировки и сглаженные острые углы — это первое впечатление юристов от текста Вячеслава Володина. Спикер очень аккуратно ставит проблему. Например, по его мнению, появились компании, которые собирают «большие данные», а Конституция никак не защищает граждан от этого, так что ситуация нуждается в исправлении. Но при этом господин Володин постоянно оговаривается — основные положения Конституции должны остаться незыблемыми.

Единственное четкое предложение спикера нижней палаты — передача ей полномочий по формированию правительства, например, участие в выборе министров. Сейчас же Госдума только согласовывает фигуру премьера, которую предлагает президент. Глава фонда ИНДЕМ Георгий Сатаров, который в 1993-м входил в комиссию по разработке Конституции, такую идею всерьез не воспринял: «Этого, конечно, явно недостаточно. То есть это больше сотрясение воздуха, проверка почвы или что-нибудь еще. Но дело не в этом, а в том, что неприлично, с моей точки зрения, когда что-либо говорит о Конституции один из базовых представителей власти, который участвовал в принятии законов, которые ее нарушают. Скажем, 2004 год — отмена выборности губернаторов».

Действительно ли дисбаланс между ветвями власти — главная проблема Конституции? «Коммерсантъ FM» задал этот вопрос главе ВЦИОМа Валерию Федорову. Эксперт ответил, что россиян больше волнуют гарантии и социальная справедливость, и из-за нехватки этого большинство респондентов согласны на какие-то изменения в документе. Между тем, полномочия отдельных органов мало кого волнуют.

Валерий Федоров, глава ВЦИОМа: Россияне полагают, что изменения в Конституции возможны. То есть, как сказал в свое время Егор Строев, Конституция — это не икона. У россиян такого мнения, что руки прочь, ни в одной запятой ничего менять нельзя, нет. Есть мнение, что если надо, то почему бы и нет. Люди хотят, чтобы были более четко закреплены социальные гарантии. Для них сейчас главное — права не политические, а социальные, такие как право на труд, на отдых и тому подобное.

В свою очередь, ответственный секретарь Конституционной комиссии с 1990-го по 1993-й годы, юрист Олег Румянцев считает, что именно это нужно менять в первую очередь. Но, по его словам, не все так просто: «Конечно, необходимо восстановить баланс сил, равновесие, которое было разрушено командой Бориса Николаевича Ельцина. Безусловно, страдает стратегическая задача — создание конституционного строя. Это все звучит хорошо в абстракции, в теории конституционного права.

Когда же смотришь на практику, на людей, которые создают муниципальный фильтр, графологическую экспертизу подписей, задаешься невольно вопросом — а к чему приведет усиление такого парламента?».

Идею об изменении Конституции вбрасывают в повестку не в первый раз. Ранее вышла статья главы Конституционного суда Валерия Зорькина о том, что необходимы точечные правки. Потом господин Володин, опять же, без конкретики довел эту мысль до Владимира Путина. В свою очередь, президент отметил, что это «предмет широких общественных обсуждений».

Между тем, в СМИ возникла версия, что новшества, которые лоббирует спикер Госдумы, помогут при транзите власти в 2024 году. Так, например, Bloomberg на прошлой неделе со ссылкой на источники сообщал, что Владимир Путин после президентского срока может встать во главе парламента с расширенными полномочиями.

В свою очередь, соавтор Конституции Сергей Цыпляев в это не верит: «"Проблема 2024" решается двумя элементарными движениями. Движение первое — проводится референдум о продлении полномочий главы государства еще на шесть лет, и все юристы дружно вам объяснят, что референдум — это высшая воля народа, что и записано в Конституции. И второе — просто изымается из основного закона позиция об ограничении двумя сроками периода пребывания в должности президента. Все, больше ничего не надо. И зачем, спрашивается, объединение с Белоруссией, переход к парламентской республике, колоссальные перетряски, которые должны происходить на фоне желания сохранить стабильность на каждом квадратном метре?».

Перспективы объединения с Белоруссией и последующее избрание на наднациональный пост — другой сценарий политической карьеры Владимира Путина, который пока тоже похож на конспирологию. Президента буквально две недели назад спрашивали, чем он займется после 2024 года. На это он ответил, что пока рано об этом говорить.

Мнение политического обозревателя «Ъ FM» Дмитрия Дризе о необходимости изменений в основной закон страны — эксклюзивно в нашем Telegram-канале «Ъ FM. Мнения и Новости».