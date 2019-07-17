Кировский депутат забрал из полиции свое заявление о шутке в соцсетях

Депутат думы Кирова Павел Валенчук забрал из полиции заявление, которое он написал из-за опубликованной в соцсетях шутки о нем. По словам народного избранника, после публикации многие городские компании предложили ему сотрудничество, что заставило депутата «посмотреть на ситуацию под другим углом».

Напомним, в июле паблик «Борщ» разместил фотографии Павла Валенчука с призывом записываться к нему «на бровки и ноготочки». Депутат счел запись оскорбительной и обратился в полицию с требованием проверить сообщество на состав преступления. Тогда администрация опубликовала пост с извинениями перед «самым красивым депутатом».

После публикации внимание к Павлу Валенчуку проявили федеральные СМИ и крупные компании, которые приглашают депутата на съемки и предлагают стать лицом бренда. «Благодаря развернувшейся полемике, возникли новые реальные перспективы, чего нельзя отрицать и нельзя недооценивать», пишет по словам Павла Валенчука Newsler.ru.

23-летний Павел Валенчук – сын парламентария Госдумы Олега Валенчука – заседает в думе Кирова с сентября 2018 года как беспартийный депутат. С 2011 года работал курьером в ООО «Корона», в 2014 стал помощником гендиректора ООО «Управляющая компания «Спутник», с 2018 года назначен директором по стратегическому развитию компании.

Анастасия Еремина