Кировский депутат обратился в полицию из-за шутки о нем в соцсетях

Депутат городской думы Кирова Павел Валенчук – сын парламентария Госдумы Олега Валенчука – обратился в полицию из-за поста в паблике «Борщ» соцсети «ВКонтакте», сообщили администраторы сообщества. Публикация с фотографиями Павла Валенчука сопровождалась призывом записываться к нему «на бровки и ноготочки».

«Мы приносим свои извинения Павлу за недостоверную информацию. Как выяснилось, на ноготочки и бровки к нему не записываются»,– написали в паблике накануне.

По поводу обращения депутата в полицию высказался глава СПЧ Михаил Федотов. «Познакомившись с мемом, который стал причиной обращения в полицию, легко понять, что в нем нет ни малейших признаков какого-либо правонарушения: там нет ни оскорбления представителей власти, ни оскорбления власти, ни клеветы. Там вообще ничего нет, кроме легкой усмешки»,– цитирует господина Федотова «Интерфакс» . Глава СПЧ надеется, что полиция разберется в ситуации и правильно квалифицирует данный случай.

23-летний Павел Валенчук заседает в думе Кирова с сентября 2018 года как беспартийный депутат. С 2011 года работал курьером в ООО «Корона», в 2014 стал помощником гендиректора ООО «Управляющая компания «Спутник», с 2018 года назначен директором по стратегическому развитию компании.

Владимир Зубарев