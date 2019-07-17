В Орле следователи ищут жаловавшегося Владимиру Путину на низкую зарплату учителя

Управление СКР по Орловской области продолжает доследственную проверку по сообщению на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным от учителя высшей категории из облцентра о получении зарплаты ниже минимального размера оплаты труда. Как уточнили “Ъ-Черноземье” в ведомстве, следователи пока не могут найти заявителя. Поэтому управление просит обратившихся к президенту и «лиц, которым известны конкретные обстоятельства нарушения трудовых прав учителей», предоставить информацию.

«Анонимность сведений гарантируется»,— добавили в ведомстве. Напомним, еще во время прямой линии, которая прошла 20 июня 2019 года, управление организовало три доследственные проверки. Следователи проверяли сообщения о снижении зарплаты работникам скорой медицинской помощи, о нарушениях прав участников долевого строительства и об учительской зарплате в 10 тыс. руб.

О том, помогли ли обращение к Владимиру Путину местным фельдшерам, читайте в материале “Ъ” «Орловская скорая замедлила забастовку».

Александр Прытков