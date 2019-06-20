Сотрудники СКР по Орловщине начали три доследственных проверки по итогам прямой линии с президентом

СКР по Орловской области организовал сразу три производства доследственной проверки в связи с озвученным на прямой линии с Владимиром Путиным вопросами. Как сообщили в ведомстве, речь идет о жалобе работников скорой медицинской помощи на снижение размера зарплаты; о нарушениях прав участников долевого строительства (застройщик ООО «Компания Стройсервис» более чем на полтора года нарушил сроки сдачи пятиэтажного дома в микрорайоне «Первый» Орловского района); а также об обращении учительницы из Орла, которая рассказала о зарплате в 10 тыс. руб. «Следствием будет дана объективная правовая оценка действий должностных лиц, в чью компетенцию входит формирование фонда оплаты труда педагогических работников в регионе»,- пообещали в СКР.

О том, почему местные медики объявили о начале «итальянской забастовки», в материале “Ъ” «Орловская скорая спешить не будет».

Владимир Зоркий