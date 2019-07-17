В Москве зафиксировали рекордный спрос на новостройки

В Москве в преддверии перехода на новую схему финансирования долевого строительства рекордно увеличился спрос на новостройки, сообщается на сайте столичного управления Росреестра. В июне было зарегистрировано 11,7 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) — это на 54% больше, чем в мае и вдвое выше в сравнении с июнем прошлого года.

В ведомстве сообщили, что это абсолютный рекорд за все годы. Последний рекорд составил 9 тыс. договоров, заключенных в ноябре 2018 года (на 32% меньше, чем сейчас).

«Такой скачок в том числе вызван желанием застройщиков завершить свои проекты до перехода на эскроу-счета. По итогам месяца около 50% от всех ДДУ были поданы юридическими лицами»,— сообщил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Система эскроу-счетов является одним из инструментов перехода от долевого строительства к проектному финансированию. Она предполагает, что покупатель квартиры платит деньги не напрямую застройщику, а переводит их на застрахованный счет в банке, который выдает их застройщику только после того, как дом будет введен в эксплуатацию.

Инвесторы, намеревавшиеся вложить средства в строительство жилья в Москве, стали чаще отказываться от своих планов. Девелоперы неохотно реализуют новые проекты с использованием эскроу-счетов. Сокращение в первой половине 2019 года почти в четыре раза объема выданных властями разрешений приведет к заметному падению ввода жилья через два-три года, предупреждают эксперты.

О сокращении строительных проектов читайте в материале “Ъ” «Новостройки списали со счетов».

Как застройщики рассчитывают оградиться от эскроу-счетов,— в публикации “Ъ” «Застройщики жилья настроились на переуступку».