Владелец елецкой кирхи не смог избежать восстановления здания

Липецкий облсуд не стал удовлетворять жалобу владельца расположенной в Ельце кирхи Игоря Барабанщкикова и оставил в силе решение Елецкого горсуда, обязавшего восстановить исторический облик здания. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, в 2012 году собственники перепланировали кирху и заштукатурили здание. В результате объект лишился стилистических черт и архитектурно-художественных особенностей, послуживших основанием для включения его в список объектов культурного наследия. В 2014 году по иску прокурора Ельца суд обязал владельцев заключить договор об охранных обязательствах на кирху, но те решение суда не исполнили.

При этом в региональном управлении по охране объектов культурного наследия уверены, что утрата декоративных элементов здания не является безвозвратной: «Их восстановление возможно при проведении реставрации». В Елецкий горсуд чиновники обратились в январе 2019 года. По его решению Игорь Барабанщиков обязан разработать научно-проектную документацию на работы по сохранению объекта культурного наследия и провести эти работы.

Подробнее о попытках спасти памятник культуры читайте в материале “Ъ-Черноземье” «С елецкой кирхи хотят снять штукатурку».

Александр Прытков