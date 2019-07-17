В Москве прошла премьера диснеевского фильма «Король Лев»

Накануне вечером в Москве состоялась звёздная премьера ремейка знаменитого анимационного фильма студии Disney «Король Лев». Зрителями показа стали Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев, Ирина Горбачева, Яна Рудковская с сыном, Кантемир Балагов, Ксения Князева с дочерями, группа MBAND, Александр Сирадекиан с дочкой и другие. Картину гостям представила генеральный директор компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан.

Напомним, на лондонской премьере фильма побывали герцоги Сассекские — принц Гарри и Меган Маркл, в рамках которой они встретились с певицей Бейонсе и ее супругом, рэпером Джей-Зи. К слову, сегодня в сети появился очень красивый клип американской звезды на композицию «Spirit», вошедшую в саундтрек фильма. Помимо самой Бейонсе в съемках клипа приняла участие старшая дочь Бейонсе и Джей-Зи, семилетняя Блю Айви. И композиция, и видео воспринимается, как любовное признание Африке, где разворачивается сюжет фильма «Король Лев».

Картина выходит в российский прокат 18 июля 2019 года.