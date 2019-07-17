Обвиненный ЦБ в инсайдерской торговле трейдер подал иск против самого регулятора

Обвиненный Банком России (ЦБ) в инсайдерской торговле, трейдер Элвис Марламов подал иск против регулятора, сообщил «Ведомостям» адвокат истца. Господин Марламов просит суд истребовать у ЦБ материалы его проверки, признать обвинение в инсайдерской торговле незаконным, а информационное сообщение о факте инсайдерской торговли на сайте регулятора — не соответствующим действительности.

В апреле 2018 года ЦБ впервые в мировой практике установил факт использования инсайдерской информации при использовании стратегии автоследования. По версии регулятора, автор нескольких стратегий на онлайн-площадке Comon.ru Элвис Марламов мог заработать на инсайде свыше 8 млн руб. Сам трейдер предъявленные обвинения отрицал, а ИК «Финам», которой принадлежит интернет-сервис, полагал, что у регулятора нет оснований для претензий к компании. Следственный комитет России по факту проверки ЦБ дважды завел дело по ч. 1. ст. 185.6 УК РФ против трейдера (первое было отменено Генпрокуратурой).

Как сообщил изданию адвокат господина Марламова Виктор Обыденнов, его клиент подал иск против ЦБ в Советский районный суд Красноярска 12 июля 2019 года, а материалы проверки регулятора нужны трейдеру, чтобы понять суть претензий регулятора, так как до сих пор деталей проверки известно не было. Как считает сам Элвис Марламов, «для ЦБ довести это дело до конца — имиджевая история, потому что, кроме меня, настоящих "инсайдеров" им найти не удавалось ни разу».

Ранее из-за обвинений ЦБ господин Марламов был отстранен от управления стратегиями автоследования. Согласно иску, упущенную от этого выгоду трейдер оценивает в 12 млн руб. Если удастся оспорить в суде решение ЦБ, то Марламов намерен предъявить эту сумму регулятору.

Подробнее о том, как российский регулятор решил создать прецедент мирового масштаба, читайте в материале “Ъ” «ЦБ отключил автоследование».