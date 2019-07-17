Адвокат Голунова отрицает возбуждение уголовного дела против полицейских

Следственный комитет не возбуждал уголовное дело против полицейских, участвовавших в задержании журналиста Ивана Голунова, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамашина. По его словам, проводятся следственные действия в рамках дела, по которому господин Голунов проходил обвиняемым.

О возбуждении уголовного дела сообщили издания Baza и «Медуза» со ссылкой на источники. По их данным, дело завели по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Напомним, в задержании журналиста участвовали оперуполномоченные Роман Феофанов, Дмитрий Кожанов, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов. Занимался делом следователь Игорь Лопатин. О том, сколько полицейских проходит по делу, не называлось. По информации Baza, среди них был начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров. Фигурантам делам якобы присвоен статус подозреваемых, и с них взяли подписку о невыезде.

Baza также пообщалась с одним из полицейских, который проходит по делу из-за задержания журналиста. Он согласился на разговор на условиях анонимности. Полицейский утверждает, что указание возбудить головное дело поступило за сутки до ареста господина Голунова — 5 июня — от одного из начальников в ГУ МВД по Москве.

По словам сотрудника полиции, просьба «прижать одного персонажа», под которым имелся в виду журналист, была «личная», но «безотказная». С ней начальник якобы обратился к руководителю УНК московского МВД Юрию Девяткину, но тот «отказался участвовать в этой истории, сославшись на занятость и короткие сроки». После этого, по информации Baza, с просьбой пришли к господину Щирову.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили, что после проверки из-за уголовного дела против журналиста из УВД по ЗАО столицы уволили четырех сотрудников. По информации проекта Baza, троих полицейских уволили с формулировкой «по отрицательным мотивам и из-за несоблюдения регламента в работе», а четвертая уволенная, по данным Baza,— сотрудница пресс-службы УВД ЗАО.

Ранее сообщалось, что от работы отстранен глава отдела по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров. Кроме того, президент России Владимир Путин по представлению главы МВД Владимира Колокольцева уволил начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника управления внутренних дел по ЗАО ГУ МВД по Москве Андрея Пучкова.

Журналист отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Он был обвинен в попытке сбыта наркотиков. Дело получило широкий общественный резонанс: в стране прошли массовые акции в поддержку Ивана Голунова. Позже обвинения с журналиста были сняты.

О том, какие последствия имело дело Голунова для правоохранительной системы в целом, читайте в материале “Ъ”.