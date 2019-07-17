Заявление о банкротстве Салаватского химзавода оставлено без движения

Арбитражный суд Башкирии оставил без движения до 16 августа заявление московского поставщика кабельной продукции — ООО «Торговый дом Ункомтех» о признании несостоятельным АО «Салаватский химический завод». АО является единственным в РФ производителем спецтоплива для космической промышленности. Задолженность ответчика истец оценивает в 30,5 млн руб. Заявление оставлено без движения за нарушения, допущенные при его оформлении, следует из материалов дела.

«Салаватский химзавод» создан в 2012 году. Это единственный в стране производитель гептила — производной ракетного топлива, нитрита натрия, сульфата натрия, диметиламина. 61% акций АО принадлежит Росимуществу, 39% у «Газпром нефтехим Салавата». Уставный капитал предприятия — 6,99 млрд руб. Стоимость чистых активов на март оценивалась в 8,74 млрд руб.

Как производитель ракетного топлива из Башкирии избежал выплаты миллиардного ущерба экологии, подробнее в материале “Ъ-Уфа” «“Газпром нефтехим Салават” избежал миллиардных санкций».

Ирина Самойлова