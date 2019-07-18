Амстердамская распродажа

Капитан амстердамского «Аякса» Маттейс де Лигт прибыл в Турин для прохождения медицинского осмотра перед переходом в «Ювентус». Туринцам 19-летний защитник обойдется в €75 млн. Впрочем, в данной ситуации куда интереснее, не сколько заплатит за усиление «Ювентус», а сколько «Аякс», удививший выходом в полуфинал Лиги чемпионов, сумеет заработать на распродаже своих лидеров. На данный момент, с учетом средств, причитающихся за де Лигта, амстердамцы пребывают в солидном плюсе. И доходы от продажи игроков превышают затраты на усиление уже на €124 млн.

Капитан амстердамского «Аякса» Маттейс де Лигт прибыл в Турин для прохождения медицинского осмотра, предшествующего подписанию контракта с «Ювентусом». Туринцам 19-летний футболист обойдется в €75 млн. Напомним, что голландцем всерьез интересовались также «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Но предложение «Ювентуса» оказалось более привлекательным: по неофициальным данным, де Лигт в Турине будет получать по €8 млн за сезон.

€75 млн, которые «Ювентус» заплатит за голландского защитника,— солидная, но далеко не рекордная сумма. По стоимости де Лигт не попадает даже в топ-20 рейтинга самых дорогих футболистов мира. Впрочем, в случае с капитаном «Аякса» интереснее не сам факт его перехода, который не стал сюрпризом, поскольку обсуждался несколько месяцев, а то, что «Аякс», похоже, идет на финансовый рекорд. Амстердамцы, напомним, в прошлом сезоне встряхнули европейский футбол. Команда, лучшие годы которой, казалось, навсегда остались в прошлом, выстрелила и дошла до полуфинала Лиги чемпионов. Причем по пути «Аякс» последовательно прошел таких грандов, как «Реал» и «Ювентус».

Это не могло остаться без внимания сильнейших клубов мира, которые начали охоту за лидерами «Аякса». Так, «Барселона» еще по ходу прошлого сезона договорилась о покупке полузащитника Френки де Йонга за €75 млн. Целью номер два являлся как раз Маттейс де Лигт, игра которого настолько впечатлила боссов «Ювентуса», что они решились заплатить солидную сумму за еще очень молодого футболиста.

Таким образом, только от продажи Френки де Йонга и Маттейса де Лигта «Аякс» получит €150 млн. С учетом трансферов менее заметных футболистов доход амстердамцев от деятельности на трансферном рынке уже превысил €165 млн. При этом расходы вполне умеренные: с начала сезона заявок «Аякс» купил футболистов на €41 млн. Наиболее дорогим приобретением стал экс-форвард московского «Спартака» Квинси Промес, обошедшийся в €15,7 млн. То есть на данный момент «Аякс» получил от продажи игроков более €124 млн «чистыми». При этом суммарная стоимость игроков «Аякса» за вычетом де Лигта составляет почти €370 млн. Для сравнения: состав сильнейшего клуба России — «Зенита» — порталом transfermarkt оценивается лишь в €174 млн.

Даже после ухода де Лигта в составе «Аякса» остается еще немало футболистов, за которых можно выручить хорошие деньги. Так, Донни ван де Бек, которым интересуется «Реал», стоит не менее €40 млн. В такую же сумму оценивается Хаким Зийех (его у себя хотели бы видеть и испанские, и английские клубы). То есть к концу лета, когда закроется трансферное окно, «Аякс» может отчитаться о внушительной, превышающей €200 млн прибыли от деятельности на трансферном рынке. И тут стоит отметить, что еще прошлым летом весь состав «Аякса» оценивался лишь в €125 млн.

Александр Петров