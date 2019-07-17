Роспотребнадзор не обнаружил превышения нормы загрязняющих веществ в Нейво-Рудянке

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области не выявило превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе поселка Нейво-Рудянка (Свердловская область). Во вторник стало известно, что жители там пожаловались на резкий запах газа. Выяснилось, что причина в утечке метилмеркаптана — вещества, которым маркируют бытовой газ, чтобы можно было заметить утечку.

О запахе газа жители свердловского поселка Нейво-Рудянка сообщили вечером в понедельник, 15 июля. Во вторник представители газовой службы и МЧС обследовали территорию поселка, однако нарушений в работе системы газоснабжения не выявили. Местные СМИ сообщили, что причина запаха — «утечка опасного химического вещества» с территории бывшего Уральского лесохимического завода. Но глава поселка Юрий Тупиков опроверг информацию об утечке. По его словам, виновата емкость из-под сжиженного газа, которую собственники территории предприятия — ООО НПО «Спецпромхим» выдали арендаторам гаража под солярку. «Эти, получив куб, выставили его на улицу перед своим гаражом, и, ничего не подозревая, ушли на несколько часов»,— пояснил господин Тупиков. По его словам, через некоторое время на весь поселок распространился запах метилмеркаптана.

В управлении добавили, что продолжает контролировать ситуацию. «С целью установления причин и условий возникшей ситуации, в отношении ООО НПО “Спецпромхим” организуется административное расследование, в рамках которого будет всесторонне оценена его деятельность»,— заверили в управлении.

Подробнее о том, как свердловский поселок окутал метилмеркаптан — в материале “Ъ-Урал” «Нейво-Рудянка надышалась газом»