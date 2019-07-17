«Умные» устройства подвергаются вирусным атакам чаще, чем раньше

В 2018 году число атак на смарт-вещи выросло в четыре раза по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на антивирусную лабораторию «Доктор Веб». Вирусным нападениям подвержены «умные» часы, смарт-телевизоры, холодильники, видеорегистраторы и даже детские игрушки. Атакованные предметы могут быть заблокированы, а доступ к ним передается преступникам.

В 2018 году число вирусных атак на «умные» вещи выросло с 23,7 млн до 99,2 млн. В 2019 году таких атак может стать еще больше — за первые полгода уже было зарегистрировано 71,5 млн вирусных атак, а к концу декабря их может стать больше 100 млн. В России смарт-устройств пока немного, однако число атак на них растет в соответствии с мировыми тенденциями.

Среди вредоносных программ, которыми пользуются преступники, наибольшей популярностью пользуются трояны для проведения DDoS-атак. Далее идет софт, позволяющий управлять «умными» вещами без согласия владельцев. Также используются программы, которые генерируют криптовалюту на смарт-устройствах.

Евгений Федуненко